Запасы на поколения: Чекунков рассказал, на сколько хватит угля на Дальнем Востоке

Разведанных запасов угля на Дальнем Востоке при нынешнем уровне потребления хватит более чем на 700 лет. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».

«При текущем уровне потребления этих запасов хватит более чем на 700 лет. Но наша цель — не просто „сжигать уголь“, а раскрывать его потенциал с умом», — подчеркнул министр.

По словам Чекункова, объём разведанных запасов угля в дальневосточных регионах достигает 25,8 миллиарда тонн. При этом около 75% этих ресурсов пока не вовлечено в хозяйственный оборот.

Министр отметил, что энергопотребление на Дальнем Востоке быстро растёт. За последние пять лет оно увеличилось на 21%, а к 2030 году ожидается ещё примерно треть роста. Поэтому региону необходимы новые мощности и надёжная энергетическая инфраструктура.

Уголь остаётся одним из важнейших ресурсов Дальнего Востока. Новая программа развития российской угольной промышленности до 2050 года предусматривает дальнейшее освоение восточных месторождений и развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для поставок на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Life.ru писал, что Россия намерена продолжить развитие добычи угля, нефти, газа, золота и редкоземельных металлов на Дальнем Востоке. На ВЭФ-2026 Владимир Путин подчеркнул, что освоение природных ресурсов региона должно идти с применением современных технологий.