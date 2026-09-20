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Опубликовано 20 сентября, 14:37

В Чехии задержали мужчину, угрожавшего убить первоклассников и врачей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Чехии задержали 39-летнего мужчину, которого обвиняют в рассылке десятков писем с угрозами убийствами и нападениями. В одном из сообщений он грозил расправиться с целым классом первоклассников, сообщила полиция Праги.

По данным правоохранителей, с 23 августа по 11 сентября мужчина отправил не менее 36 угрожающих и тревожных писем в подразделения полиции Праги и Среднечешского края. Среди адресатов угроз были врачи, младший медицинский персонал и студенты вузов. Кроме того, он сообщал о якобы готовящихся нападениях на людей в центре столицы.

Самую масштабную реакцию вызвало письмо от 27 августа, в котором говорилось о взрыве у Пражских курантов на Староместской площади. Территорию оцепили, около 650 человек эвакуировали, после чего место проверили взрывотехники.

Подозреваемого задержали после того, как он приехал поездом в Прагу. Суд впоследствии заключил мужчину под стражу.

В рамках расследования обвиняемый прошёл психиатрическую экспертизу. Как заявила полиция, специалисты не обнаружили у него заболевания, которое исключало бы уголовную ответственность. Правоохранители также выяснили, что похожие действия он предположительно совершал и в прошлые годы.

В случае обвинительного приговора мужчине может грозить до трёх лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Чехии мужчины, которого подозревали в подготовке тяжкого преступления. Тогда из-за возможной угрозы нападения полиция усилила меры безопасности в Праге.

Больше новостей о преступлениях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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