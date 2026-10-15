В Челябинске начали проходку четвёртого тоннеля метротрамвая

Четвёртый тоннелепроходческий комплекс приступил к строительству линии метротрамвая «Север — Юг» в Челябинске. Машина «Таисия» будет прокладывать левый перегонный тоннель от остановочного пункта «Улица Косарева» до станции «Торговый центр», сообщил Фонд развития территорий.

Протяжённость участка составит 1165 метров. Работы пройдут на глубине от 10 до 43 метров. За это время комплексу предстоит разработать около 40 тыс. кубометров грунта и смонтировать почти 16 тыс. тонн железобетонных конструкций. На других участках линии также продолжается строительство. Два комплекса прокладывают тоннели от остановочного пункта «Улица Овчинникова» в направлении «Торгового центра». Ещё одна машина ведёт проходку от «Улицы Косарева» к той же станции.

С начала года в Челябинске механизированным способом проложили почти 1,5 км тоннелей, ещё 200 метров построили с применением буровзрывных работ. Первую линию метротрамвая «Север — Юг» протяжённостью более 9 км реализуют при поддержке инфраструктурных бюджетных кредитов. Проект предусматривает строительство двух подземных станций — «Площадь Революции» и «Торговый центр» — и трёх наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга зарезервировали территорию для строительства вестибюля будущей станции метро «Фарфоровская». Станция должна стать частью южного участка перспективной Кольцевой линии метро. Ради её размещения власти одобрили изменения в градостроительную документацию. Ранее на этой территории планировали построить коммерческий объект со встроенным вестибюлем подземки и подземным гаражом. Станция «Фарфоровская» запланирована между будущими станциями «Елизаровская-2» и «Международная-2». Сроки начала её строительства пока не объявлены.