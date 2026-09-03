В Челябинске покрестили дочь экс-звезды «Барселоны» Алексиса Санчеса

Дочь чилийского футболиста Алексиса Санчеса и российской модели Александры Литвиновой покрестили в Челябинске — на родине матери девочки. Об этом спутница спортсмена рассказала в личном блоге, поделившись кадрами.









Крещение провёл протоиерей Игорь Шестаков. Мать девочки поделилась впечатлениями от события в социальных сетях. Александра назвала этот день одним из самых важных в году и рассказала, что была счастлива разделить момент с родными и близкими. По словам модели, после таинства она чувствует спокойствие за дочь и рада, что рядом с ребёнком будут крёстные родители, которые смогут поддерживать её в будущем.

Сам Алексис Санчес не смог присутствовать на крестинах. В это же время его команда проводила полуфинальный матч Кубка Канады, и футболист остался с клубом «Клёб де Фут Монреаль».

Санчес родился 19 декабря 1988 года. Он — капитан сборной Чили и один из самых известных футболистов страны. За карьеру спортсмен выступал за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и «Марсель», а также дважды выигрывал Кубок Америки.

Ранее сообщалось, что сын покойного рэпера Паши Техника прошёл обряд крещения в храме Петра и Павла в Лефортове. Снимками с церемонии поделилась экс-супруга музыканта Ева Карицкая в личном блоге. Мальчика крестили в том самом храме, где ранее отпевали его отца. На фотографиях Иван стоит в традиционной белой крестильной рубашке.