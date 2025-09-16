Бывшая жена Паши Техника крестила сына в храме, где отпевали рэпера

Сын покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) прошёл обряд крещения в историческом храме Петра и Павла в Лефортове. Об этом сообщила экс-супруга музыканта Ева Карицкая в своём личном блоге, опубликовав фотографии с церемонии.

Мальчик был крещён в том самом храме, где ранее состоялось отпевание его отца. На кадрах, размещённых Карицкой, ребёнок стоит в традиционной белой крестильной рубашке. После завершения религиозной церемонии девушка с сыном и близкими подругами отправилась в ресторан для семейного празднования события.