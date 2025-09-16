Бывшая жена Паши Техника крестила сына в храме, где отпевали рэпера
Экс-супруга Паши Техника Карицкая крестила сына в храме Петра и Павла
Паша Техник со своей женой Евой Карицкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ evaevakaritskayaa
Сын покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) прошёл обряд крещения в историческом храме Петра и Павла в Лефортове. Об этом сообщила экс-супруга музыканта Ева Карицкая в своём личном блоге, опубликовав фотографии с церемонии.
Ева Карицкая с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evaevakaritskayaa
«Ну что ж, крестили Ивана», — лаконично написала Карицкая.
Мальчик был крещён в том самом храме, где ранее состоялось отпевание его отца. На кадрах, размещённых Карицкой, ребёнок стоит в традиционной белой крестильной рубашке. После завершения религиозной церемонии девушка с сыном и близкими подругами отправилась в ресторан для семейного празднования события.
Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде. Его похоронили в Лефортово через неделю, проститься с артистом явилась огромная толпа его поклонников. Ева Карицкая обвинила в его смерти нелегальных капельщиков, которые неправильно подобрали препараты рэперу.