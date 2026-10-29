В Челябинске турагента осудили на пять лет за обман 250 клиентов

В Челябинске 42-летнюю Марию Родионову приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество с дешёвыми авиабилетами. Женщина продавала сертификаты на перелёты по сниженным ценам, однако сотни клиентов остались без обещанных поездок и денег. Теперь осуждённая должна вернуть пострадавшим почти 16 миллионов руфблей. Об этом сообщает Прокуратура Челябинской области.

История началась ещё в 2022 году. Родионова предлагала знакомым и другим клиентам сертификаты, позволяющие якобы значительно дешевле летать по России. Поначалу схема действительно работала: люди отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а после возвращения рекомендовали выгодные предложения друзьям.

Свою щедрость женщина объясняла работой в торговом доме «Богатовъ», у которого, по её словам, были особые договорённости с авиакомпаниями. Якобы для сохранения скидок требовалось поддерживать большой объём перелётов. При этом сама компания после первых жалоб заявила, что не имеет отношения к продаже авиабилетов.

Большинство клиентов даже не встречались с Родионовой лично. Общение проходило в мессенджерах, деньги переводились на банковскую карту, а письменные договоры не заключались. Некоторые покупатели отдавали несколько тысяч рублей, другие вкладывали сотни тысяч. Самый крупный ущерб одному пострадавшему составил 2,2 миллиона рублей.

Когда обещанные билеты перестали выдавать, обманутые туристы обратились в полицию. Судебное разбирательство продолжалось два с половиной года. С частью клиентов Родионова смогла договориться и возместить ущерб, поэтому производство по двум эпизодам прекратили за примирением сторон.

Однако ещё по двум эпизодам, в которых фигурируют около 250 потерпевших, Центральный районный суд Челябинска признал женщину виновной. Помимо пяти лет колонии, ей предстоит выплатить пострадавшим почти 16 миллионов рублей. Сразу после оглашения приговора Родионову взяли под стражу в зале суда.

Для женщины это уже второй приговор за мошенничество в 2026 году. В феврале суд назначил ей обязательные работы за обман знакомой, которой Родионова обещала организовать поездку на сплав по реке Ай, но так и не предоставила оплаченные путёвки.

Ранее в Подмосковье около 30 россиян потеряли более 15 миллионов рублей из-за недобросовестного турагента. Клиенты Анны Суровой оплачивали туристические поездки, но в итоге оставались без подтверждённых авиабилетов и бронирования гостиниц. Некоторые пострадавшие узнали о проблемах непосредственно перед запланированным отдыхом