В Череповце предложили создать мурал с Берией, Дзержинским и Луначарским

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов показал эскиз мурала с Лаврентием Берией, Феликсом Дзержинским и Анатолием Луначарским. Композицию предложили разместить на одном из зданий Череповца.

Идея принадлежит сотрудникам городской администрации. По мнению главы региона, подходящим местом для росписи могла бы стать территория возле металлургического комбината, поскольку сюжет затрагивает развитие промышленности. Пока проект находится на рассмотрении, а его возможную реализацию наметили на 2027 год.

«Выдающиеся исторические личности, внёсшие свой грандиозный вклад в становление и укрепление нашего Великого государства. Подтверждение нашего подхода к восприятию истории как целостной и неделимой взаимосвязи эпох», — написал он в своём телеграм-канале.

В этом году власти Череповца планировали украсить масштабными рисунками 50 фасадов. К концу сентября около 30 таких работ уже были готовы. Среди сюжетов — известные земляки, семейные ценности, культура, образование и северная природа. Программа художественного оформления улиц приурочена к предстоящему 250-летию города.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июле 2026 года в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину и академику Ивану Бардину. Скульптурную композицию посвятили истории создания Череповецкого металлургического комбината. Инициаторами установки выступили представители городского совета ветеранов. Филимонов объяснял, что деятельность обоих исторических деятелей была связана с развитием предприятия. Губернатор также назвал открытие памятника восстановлением исторической справедливости.