Памятник Солженицыну временно вернули на Корабельную набережную из-за жалоб

Памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке временно вернули на Корабельную набережную, откуда его демонтировали накануне. Причиной стали жалобы горожан на новое место установки скульптуры в сквере Веры и Надежды. Об этом сообщили в городской администрации.

Монумент планировали разместить на проспекте 100-летия Владивостока. Однако после установки выяснилось, что скульптура слишком велика для небольшой зоны отдыха. По оценке мэрии, памятник визуально перегружает пространство и мешает использовать площадку по назначению.

Жители также обратили внимание, что монумент ограничивает обзор. Власти признали, что на этапе проектирования полностью оценить эти неудобства не удалось. Проблемы стали очевидны лишь после монтажа и обследования территории.

Теперь площадку в сквере Веры и Надежды предстоит переделать. Специалисты скорректируют её планировку, чтобы сохранить пространство для отдыха. После завершения работ памятник Солженицыну вновь перевезут туда. Конкретные сроки повторного переноса пока не названы.

Ранее Life.ru рассказывал о решении перенести памятник Солженицыну, принятом ещё в марте 2026 года. С соответствующей просьбой к городским властям обратились представители Тихоокеанского флота. Военные сочли, что скульптура не вписывается в тематику мемориалов на Корабельной набережной. При этом новое место вызвало вопросы у части горожан, которые посчитали сквер слишком неприметным для памятника известному писателю. Общественные слушания по поводу переноса проводить не стали.