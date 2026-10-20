Во Владивостоке демонтировали памятник Солженицыну на Корабельной набережной

Памятник писателю Александру Солженицыну демонтировали в центре Владивостока, чтобы перенести его в сквер Веры и Надежды. На новом месте уже начались работы по установке скульптуры, сообщили РИА «Новости» в городской администрации.

«Демонтирован. Уже начались работы по установке, до конца этой недели работы будут завершены», — уточнил представитель мэрии.

В администрации пояснили, что монумент не имеет статуса объекта культурного наследия. Изначально его устанавливал не муниципалитет, однако позднее скульптуру передали в городскую собственность. В итоге власти решили переместить памятник в более подходящее, по их мнению, место.

Скульптура находилась на Корабельной набережной с 2015 года. Сам Солженицын побывал во Владивостоке в 1994-м, когда возвращался в Россию после эмиграции. С 1976 года писатель жил в США.

Монумент и прежде становился поводом для разбирательств. В 2023 году житель Амурской области пытался через суд добиться его демонтажа, считая фигуру писателя спорной, однако иск отклонили.

Ранее Life.ru рассказывал о решении перенести памятник Солженицыну, принятом ещё в марте 2026 года. С соответствующей просьбой к городским властям обратились представители Тихоокеанского флота. Военные сочли, что скульптура не вписывается в тематику мемориалов на Корабельной набережной. При этом новое место вызвало вопросы у части горожан, которые посчитали сквер слишком неприметным для памятника известному писателю. Общественные слушания по поводу переноса проводить не стали.