В Черногории, входящей в НАТО, за последние пять лет установили шесть памятников выдающимся деятелям российской истории. Среди них — монументы князю Александру Невскому, маршалу Георгию Жукову и русским казакам. Об этом РИА «Новости» рассказал аспирант СПбГУ, участник молодёжного отделения Международного движения русофилов Мирко Калуджерович.

Сразу два памятника Александру Невскому появились в разных городах республики. Их открыли в декабре 2023 года в Андриевице и Никшиче. Монументы создал российский скульптор Айдын Зейналов, передавший свои работы в дар Черногории.

Памятник маршалу Жукову установлен в городе Беране. Кроме того, в стране увековечили память русских казаков, которые служили в Королевстве Югославии и погибли, защищая его.

Калуджерович подчеркнул, что, несмотря на политические разногласия между Москвой и Подгорицей, в черногорском обществе сохраняется тёплое отношение к российской истории и культуре.

«Люди имеют уважительное отношение к России либо питают любовь к ней», — рассказал собеседник агентства.

По оценке Калуджеровича, дискриминационного отношения к россиянам и русской культуре в Черногории нет. Помимо военачальников и исторических деятелей, в республике установлены памятники Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Сергею Есенину и Юрию Гагарину.