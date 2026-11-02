После введения виз для россиян турпоток в Черногорию может упасть на 25–30%. Однако полного отказа от поездок не произойдёт — путешественники либо адаптируются к формальностям, либо выберут другие направления. Такой прогноз в эфире радио «Комсомольская правда» дала турэксперт Майя Котляр.

Дополнительные сложности создаёт логистика. Прямого авиасообщения между Россией и Черногорией нет уже пятый год, добираться приходится с пересадками. Теперь к этому добавляется визовая процедура.

Часть туристов переориентируется на Турцию и другие страны, куда добраться проще. Останутся владельцы недвижимости и вида на жительство, те, кто ездит по семейным обстоятельствам, и преданные поклонники страны.

При этом Черногория уже перестала быть массовым и дешёвым направлением, какой была пять-шесть лет назад. Стоимость перелёта и размещения выросла, так что крупного потока отдыхающих не было и до изменения правил.

Похожие изменения вводят Египет и Таиланд. В Египте корректируются визовые условия, Таиланд сократил разрешённый срок пребывания. Но эксперты не ждут серьёзного влияния на популярность этих стран — только за первое полугодие Египет посетили около миллиона туристов из России.

Главным зарубежным направлением остаётся Турция — на неё приходится около 40% продаж. В числе востребованных также Египет, Таиланд, Китай и Мальдивы.