В четырёх городах Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
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Экстренные отключения электроэнергии ввели в четырёх городах Днепропетровской области Украины. Ограничения затронули Днепропетровск (Днепр), Самар, Павлоград и Каменское, сообщает местное подразделение ДТЭК.
Сроки отмены экстренных ограничений и число затронутых потребителей не уточняются.
Накануне Life.ru сообщал о введении экстренных отключений электричества в Киеве. Плановые графики подачи света временно перестали действовать. Энергетики призвали жителей экономить электричество для стабилизации работы энергосистемы.
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