Экстренные отключения электроэнергии ввели в четырёх городах Днепропетровской области Украины. Ограничения затронули Днепропетровск (Днепр), Самар, Павлоград и Каменское, сообщает местное подразделение ДТЭК.

Сроки отмены экстренных ограничений и число затронутых потребителей не уточняются.

«Укрэнерго» объявило о круглосуточных отключениях света в ряде областей

«Укрэнерго» объявило о круглосуточных отключениях света в ряде областей

Накануне Life.ru сообщал о введении экстренных отключений электричества в Киеве . Плановые графики подачи света временно перестали действовать. Энергетики призвали жителей экономить электричество для стабилизации работы энергосистемы.

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