В четырёх регионах России опасность БПЛА сохраняется более 21 часа

В Брянской, Калужской, Курской и Орловской областях режим опасности из-за беспилотников действует более 21 часа.

Предупреждения об угрозе БПЛА в российских регионах начали вводить утром 30 сентября. Во многих случаях ограничения действовали несколько часов, однако к моменту подсчётов в пяти областях Центрального федерального округа опасность сохранялась.

Помимо четырёх регионов с тревогой продолжительностью более 21 часа, в список входит Белгородская область. Там режим опасности БПЛА действует свыше 16 часов.

На фоне продолжающихся тревог Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 330 украинских беспилотников самолётного типа за ночь. По данным ведомства, их сбили с 20:00 30 сентября до 08:00 1 октября над российскими регионами и акваторией Чёрного моря.