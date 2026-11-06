Чилийский режиссёр Себастьян Лелио, получивший мировую известность благодаря оскароносной драме «Фантастическая женщина», умер в возрасте 52 лет. О смерти кинематографиста 6 ноября сообщил телеканал TVN.

Режиссёр скончался в Чили. Причины и обстоятельства его смерти пока официально не раскрываются. Лелио родился 8 марта 1974 года в аргентинском городе Мендоса, однако вырос в Чили, где получил кинематографическое образование и начал профессиональную карьеру.

Международное признание пришло к нему после выхода драмы «Глория» в 2013 году. Исполнительница главной роли Паулина Гарсия получила за эту работу «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

Главным успехом режиссёра стала картина «Фантастическая женщина», вышедшая в 2017 году. Фильм с Даниэлой Вегой в главной роли рассказывает о женщине, которая после смерти любимого человека сталкивается с предубеждением окружающих.

В 2018 году лента получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Она стала первым полнометражным чилийским фильмом, удостоенным этой награды.

Позднее Лелио снял картины «Неповиновение», «Глория Белл» и «Чудо» с Флоренс Пью. Его последней завершённой полнометражной работой стал музыкальный фильм «Волна», представленный в 2025 году. На момент смерти режиссёр работал над экранизацией романа «Чилийский поэт» Алехандро Самбры.