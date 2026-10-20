В Чите экс-помощник депутата Госдумы получил 9 лет за мошенничество

В Забайкалье бывшего помощника депутата Госдумы приговорили к девяти годам колонии за мошенничество на обещаниях помочь избежать службы в зоне СВО. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

В Забайкалье бывшего помощника депутата Госдумы осудили за мошенничество. Видео © ФСБ России

По данным ведомства, мужчина находил людей, которые хотели сами избежать отправки в зону спецоперации или помочь в этом родственникам. За решение вопроса он требовал 1,5 миллиона рублей.

Своим клиентам фигурант обещал договориться с руководством воинских формирований через представителей органов власти. Однако реальной возможности повлиять на решения командования у него не было. Полученные деньги он присваивал, не выполняя обещанного.

На основании материалов УФСБ военные следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение поддержала военная прокуратура Восточного военного округа.

Центральный районный суд Читы признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Помимо девяти лет колонии общего режима, ему назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.