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Опубликовано 20 октября, 09:07

В Чите экс-помощник депутата Госдумы получил 9 лет за мошенничество

В Забайкалье бывшего помощника депутата Госдумы осудили за мошенничество. Обложка © ФСБ России

В Забайкалье бывшего помощника депутата Госдумы осудили за мошенничество. Обложка © ФСБ России

В Забайкалье бывшего помощника депутата Госдумы приговорили к девяти годам колонии за мошенничество на обещаниях помочь избежать службы в зоне СВО. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

В Забайкалье бывшего помощника депутата Госдумы осудили за мошенничество. Видео © ФСБ России

По данным ведомства, мужчина находил людей, которые хотели сами избежать отправки в зону спецоперации или помочь в этом родственникам. За решение вопроса он требовал 1,5 миллиона рублей.

Своим клиентам фигурант обещал договориться с руководством воинских формирований через представителей органов власти. Однако реальной возможности повлиять на решения командования у него не было. Полученные деньги он присваивал, не выполняя обещанного.

На основании материалов УФСБ военные следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение поддержала военная прокуратура Восточного военного округа.

Центральный районный суд Читы признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Помимо девяти лет колонии общего режима, ему назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Республике Алтай задержали первого заместителя министра культуры по подозрению в мошенничестве. По данным силовиков, чиновница могла участвовать в схеме с фиктивными договорами на ремонт и обслуживание учреждений культуры. Ущерб региональному бюджету, по предварительным оценкам, превысил два миллиона рублей. По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

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Милена Скрипальщикова
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