В Чите продолжаются поиски 39-летней Анастасии Ч. и её дочери. Женщина с ребёнком ушли из дома в 9-м микрорайоне ещё 4 ноября и с тех пор не выходили на связь. Об исчезновении сообщает поисковый отряд имени Кости Долгова.

Согласно ориентировке волонтёров, рост Анастасии составляет 165–170 сантиметров. Она худощавого телосложения, с серыми глазами и тёмно-русыми волосами, подстриженными под каре.

В день исчезновения женщина была одета в светлую демисезонную куртку, синие джинсы и тёмные ботинки. На голове у неё был тёмный вязаный капор.

Малышка ростом примерно 105–110 сантиметров, худощавого телосложения. У девочки карие глаза и тёмно-русые волосы до плеч.

В УМВД России по Забайкальскому краю подтвердили, что заявление об исчезновении матери и дочери поступило в Черновский отдел полиции. По состоянию на 8 ноября их поиски продолжаются.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии и её дочери, просят обращаться в полицию по номерам 102 или 112. Также можно позвонить в дежурную часть по телефону 8 (3022) 23-54-50 либо на горячую линию поискового отряда имени Кости Долгова: 8-924-505-60-30.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Рязани нашли живым пропавшего четырёхлетнего мальчика. Ребёнок исчез во время прогулки 9 октября. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтёры, а обнаружить мальчика помог беспилотник с тепловизором. Его благополучно передали родителям.