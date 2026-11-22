В Чугуеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В городе Чугуеве Харьковской области Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. О происходящем сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Серия взрывов прогремела в Чугуеве», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве вновь прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. О громких звуках в украинской столице сообщил телеканал «Общественное». Предупреждение об опасности с воздуха также подтверждалось данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.