В Чувашии два брата из Кот-д’Ивуара получили паспорта РФ после службы в зоне СВО

Двое двоюродных братьев из Кот-д’Ивуара получили российские паспорта после службы в штурмовых подразделениях в зоне СВО. Документы награждённым орденами Мужества бойцам вручил заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД Чувашии, сообщили в ведомстве.

Двоюродные братья из Африки прошли через СВО и получили гражданство РФ. Видео © МВД по Чувашской Республике

«Для братьев из Западной Африки приезд в Россию был давний мечтой. Летом прошлого года после прохождения курсов для поступления в вузы, расположенные в Чувашии, молодые люди заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации и добровольно отправились защищать интересы нашей страны в зону проведения СВО. Воюя в штурмовых подразделениях, они заслужили право называться россиянами своим мужеством, много раз рискуя собой, подставляя плечо своим боевым товарищам, вытаскивая раненых с поля боя и сами получая ранения», — говорится в сообщении ведомства.

Двоюродные братья из Африки прошли через СВО и получили гражданство РФ. Фото © МВД по Чувашской Республике

После завершения контрактов бойцам помогли оформить необходимые документы в региональном управлении по вопросам миграции. Для них применили особый порядок получения гражданства, предусмотренный для иностранных участников спецоперации.

Двоюродные братья из Африки прошли через СВО и получили гражданство РФ. Фото © МВД по Чувашской Республике

Упрощённая процедура распространяется на иностранцев, заключивших соглашение с оборонным ведомством на срок не менее одного года после 24 февраля 2022-го. Воспользоваться этой возможностью также могут члены их семей. Рассмотрение заявлений занимает не более месяца. Соответствующий порядок закреплён президентским указом от 5 ноября 2025 года № 821, который регулирует вопросы приёма в гражданство и выдачи вида на жительство.

Ранее Life.ru рассказывал об уроженце Казахстана, получившем российское гражданство после участия в СВО. Мужчина переехал в страну ещё в 2019 году и оформил вид на жительство. Позднее он подписал контракт с Минобороны и отправился на службу. За проявленную отвагу военнослужащего наградили медалью Суворова. После завершения контракта в январе 2026 года он подал заявление о приёме в гражданство, по которому было принято положительное решение. Уже в начале февраля боец принёс присягу.