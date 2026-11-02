В Чувашии установили единовременную выплату в размере 3,1 миллиона рублей для медицинских работников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Новая мера поддержки распространяется на врачей и средний медицинский персонал, задействованный в зоне СВО, а также на проходящих службу в войсках беспилотных систем. Как следует из опубликованного документа, изменения вступили в силу с 1 ноября 2026 года.

Ранее в Чувашии уже действовала региональная выплата в размере 3,1 миллиона рублей для отдельных категорий военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России. Теперь власти предусмотрели такую сумму и для медицинских специалистов, участвующих в выполнении задач спецоперации.