В Чувашии установили выплату в 3,1 млн рублей для медиков в зоне СВО
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В Чувашии установили единовременную выплату в размере 3,1 миллиона рублей для медицинских работников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.
Новая мера поддержки распространяется на врачей и средний медицинский персонал, задействованный в зоне СВО, а также на проходящих службу в войсках беспилотных систем. Как следует из опубликованного документа, изменения вступили в силу с 1 ноября 2026 года.
Ранее в Чувашии уже действовала региональная выплата в размере 3,1 миллиона рублей для отдельных категорий военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России. Теперь власти предусмотрели такую сумму и для медицинских специалистов, участвующих в выполнении задач спецоперации.
Ранее Life.ru рассказывал, кто из россиян сможет досрочно выйти на пенсию в 2026–2027 годах и какие льготы предусмотрены для медицинских работников. В частности, для медиков право на досрочное назначение пенсии связано с выработкой специального стажа: 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе либо при смешанном стаже.