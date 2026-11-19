В Чебоксарах 19-летнего жителя Самары задержали после поджога служебного автомобиля полиции. Молодому человеку предъявили обвинение в теракте, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

По версии следствия, юноша действовал по инструкциям неизвестных, с которыми поддерживал связь через мессенджер. В ночь на 2 ноября он проник на закрытую стоянку одного из подразделений транспортной полиции в Чебоксарах, где находились служебные автомобили.

Оказавшись на территории правоохранительного ведомства, молодой человек использовал горючую смесь для поджога полицейской машины. Покинуть место происшествия ему не удалось — подозреваемого задержали непосредственно на стоянке.

«Молодой человек был задержан на месте происшествия. Следственными органами Центрального МСУТ СК России предъявлено обвинение 19-летнему жителю Самары в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта)», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи квалифицировали произошедшее как террористический акт. При этом личности людей, отправлявших молодому человеку указания через мессенджер, в сообщении не раскрываются.

Сейчас сотрудники Следственного комитета совместно с региональным управлением ФСБ и транспортной полицией выясняют все обстоятельства произошедшего.