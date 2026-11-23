В Дагестане мужчину приговорили к полутора годам колонии-поселения за положительный комментарий о действиях Адольфа Гитлера. Суд признал его виновным в реабилитации нацизма, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, в марте 2026 года мужчина со своего мобильного телефона оставил комментарий под публикацией в одной из социальных сетей. В нём содержалась положительная оценка действий Гитлера, связанных с насилием в отношении определённой группы людей.

Суд пришёл к выводу, что таким образом фигурант публично одобрил преступления нацистов, признанные преступлениями против мира и человечности Нюрнбергским трибуналом 1 октября 1946 года.

Мужчину признали виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Ему назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме того, осуждённому на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. Телефон, с которого был опубликован комментарий, конфискован в доход государства.

Ранее Life.ru сообщал, что в Забайкалье 23-летнего администратора Telegram-группы приговорили к девяти годам колонии за оправдание нацизма, терроризма и призывы к экстремизму. По данным ФСБ, молодой человек распространял публикации, одобрявшие преступления нацистской Германии, а также запрещённые материалы. Суд признал его виновным по четырём статьям УК РФ и дополнительно запретил размещать публичные материалы в интернете на пять лет.