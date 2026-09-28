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Опубликовано 28 сентября, 16:35

В Дагестане отец посадил сына за руль Lexus для работы в поле и был наказан

В Дагестане отец посадил сына за руль Lexus для работы в поле. Обложка © Telegram/Госавтоинспекция Дагестана

В Дагестане отец посадил сына за руль Lexus для работы в поле. Обложка © Telegram/Госавтоинспекция Дагестана

В Дагестане 37-летнего жителя Кулинского района привлекли к административной ответственности после того, как он посадил несовершеннолетнего сына за руль Lexus во время сельскохозяйственных работ. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Поводом для проверки стало видео из соцсетей. На кадрах ребёнок управляет автомобилем в поле и с его помощью помогает отцу при уборке картофеля.

В Дагестане отец посадил сына за руль Lexus для работы в поле. Видео © Telegram/Госавтоинспекция Дагестана

Полицейские установили мужчину, который передал сыну управление машиной. После этого его доставили в отдел полиции и провели профилактическую беседу.

В отношении отца составили административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за передачу управления человеку, заведомо не имеющему водительских прав. Штраф составляет 30 тысяч рублей.

Кроме того, мужчину привлекли по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По действующей редакции статьи за такое нарушение предусмотрено предупреждение либо штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что помощь ребёнка по хозяйству не должна создавать угрозу его безопасности, а передавать несовершеннолетнему управление автомобилем нельзя.

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Анастасия Никонорова
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