В Дагестане при хлопке газовоздушной смеси пострадал мужчина

В посёлке Новый Хушет в Махачкале вечером 21 сентября произошёл хлопок газовоздушной смеси в летней кухне во дворе частного дома. Возгорания после произошедшего не последовало, однако взрывной волной повредило стены и кровлю здания. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В частном доме произошёл хлопок. Видео © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Сообщение об инциденте поступило в 21:50 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС через систему «112». В результате хлопка пострадал мужчина 1982 года рождения. С ожогами нижних конечностей его доставляют в ожоговый центр Республиканской клинической больницы Махачкалы.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 37 человек и 10 единиц техники от РСЧС, в том числе семь сотрудников МЧС и две единицы техники ведомства. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в деревне Поедуги Суксунского округа Пермского края пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа. Инцидент произошёл на открытой территории. По данным спасателей, газ вспыхнул из 120-литрового баллона, который был снят с автомобиля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента.