В Дании под футбольным полем нашли монастырь, разрушенный 500 лет назад

В Дании археологи обнаружили остатки средневекового монастыря Святой Клары, которые сохранились под современным футбольным полем. Комплекс XIII века нашли с помощью георадара перед планами строительства подземной парковки, пишет Fox News.

Исследование показало, что примерно в метре под землёй сохранились фрагменты крупного монастырского комплекса. Специалисты обнаружили следы церкви, внутренних помещений, колонн и двориков.

Монастырь Святой Клары был одним из пяти религиозных комплексов средневекового Роскилле. При этом он не получил статус охраняемого памятника, поскольку долгое время считался полностью утраченным.

По словам археолога Йеспера Лангкилде, состояние находки оказалось неожиданно хорошим. Хотя монастырь разрушили в XVI веке, под землёй сохранилась значительная часть его фундаментов.

Размер комплекса составлял около 70 на 70 метров. После разрушения сооружений сотни тысяч кирпичей вывезли и использовали повторно, тогда как каменные основания стен остались на прежнем месте.

Теперь учёные планируют провести пробные раскопки. Они рассчитывают обнаружить предметы, связанные с повседневной жизнью монахинь, — керамику, кости животных, религиозные символы, письменные принадлежности, личные вещи и, возможно, захоронения.

Ранее археологи, проводившие раскопки под полом храма Гроба Господня в Иерусалиме, пришли к выводу, что здесь, скорее всего, действительно находится та самая погребальная пещера, где был похоронен Иисус Христос. Учёные нашли высеченные в скале гробницы, а также следы древних виноградников и оливковых рощ. Интересно, что местность и детали очень точно совпадают с библейским описанием: сад, каменная гробница, скала для распятия — и всё это находилось за городскими стенами, но совсем рядом с городом.