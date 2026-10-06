В даркнете всплыла база с интимными фото и данными более чем десяти тысяч женщин

Интимные фотографии и персональные данные более 10 тысяч женщин со всего мира обнаружили в продаже в даркнете. На сайте размещено свыше 850 тысяч снимков, выяснили журналисты нидерландского RTL и бельгийского VTM.

Среди установленных пострадавших — как минимум 190 женщин из Нидерландов и 28 из Бельгии. Для каждой жертвы создан отдельный профиль: вместе с интимными кадрами там могут находиться имя, домашний адрес, дата рождения, номер телефона, электронная почта и ссылки на соцсети.

Готовый «пакет» данных одной женщины продают примерно за €1, причём владельцы ресурса могут перепродавать его неограниченному числу покупателей. Самим пострадавшим предлагают заплатить €250 за удаление материалов. Выполняется ли это обещание, журналисты установить не смогли.

По данным расследования, площадка существует с 2023 года и продолжает пополняться. Некоторые опубликованные снимки были сделаны больше десяти лет назад, другие появились совсем недавно.

Представитель нидерландского центра противодействия онлайн-насилию Offlimits Бабетта Кенинг предупредила, что публикация интимных материалов вместе с адресами и контактами может иметь тяжёлые последствия для пострадавших. Организация занимается помощью жертвам онлайн-насилия и добивается удаления незаконно распространённых материалов.

После публикации расследования подразделение полиции Антверпена по борьбе с киберпреступностью начало проверку сайта.

Ранее Life.ru рассказывал о закрытых интернет-сообществах, где без согласия женщин распространялись их интимные фотографии. В некоторых таких группах участники также публиковали контакты и обсуждали реальные встречи.