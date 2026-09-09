В Дели насмерть избили музыканта Викрама Сингха

Обычное замечание из-за шума во дворе закончилось смертью музыканта из Манипура Чонгтама Викрама Сингха в Дели. Ночью 6 сентября 54-летний преподаватель музыки вышел из дома в районе Килокари и потребовал прекратить беспорядок. После ссоры мужчины, находившиеся возле здания, ворвались вслед за ним и избили его. Об этом пишет The Indian Express.

По данным полиции, Сингх около 23:30 спустился с третьего этажа, чтобы вынести мусор. Возле дома находилась компания работников расположенных поблизости закусочных и служб доставки. Между ними и музыкантом произошёл конфликт из-за шума. После перепалки Сингх вернулся в квартиру, однако нападавшие последовали за ним.

В материалах дела говорится, что это был не первый конфликт. Сингх прежде уже делал замечания некоторым из этих мужчин, а те, как утверждается, угрожали ему после предыдущих ссор из-за поведения возле дома. В момент нового нападения его сын находился рядом и впоследствии сообщил полиции, что может опознать участников. После избиения родственники доставили музыканта в больницу Holy Family. Он умер от полученных травм утром 7 сентября.

Полиция сначала сообщила о задержании семерых взрослых и 15-летнего подростка. Позднее стало известно, что под стражей оказались все восемь предполагаемых участников нападения. Среди них — сотрудники кафе и закусочных, а также работники доставки.

Сингх был не только преподавателем. Он считается одним из музыкантов, стоявших у истоков рок-сцены Манипура. В разные годы он играл в группах Ultra Vires, Phoenix и Eastern Dark, а после переезда в Дели продолжил заниматься музыкой и обучать учеников. Его мать Чонгтам Камала — известная певица из Манипура.

Гибель музыканта вызвала протесты представителей общины выходцев из северо-восточных штатов Индии. Они потребовали установить всех причастных и провести беспристрастное расследование. К делу также привлекли внимание политики, в том числе лидер индийской оппозиции Рахул Ганди. Также обсуждается версия о возможном нападении на почве происхождения Сингха.

Ранее в Индии возле спортзала в городе Шамли застрелили популярного исполнителя песен на языке харьянви Анкита Балияна. Когда Балиян после тренировки направлялся к своему автомобилю, четверо мужчин подъехали на двух мотоциклах и открыли огонь. Было произведено около 18 выстрелов. Певца доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Спустя несколько дней двое подозреваемых в убийстве погибли в перестрелке с полицией.