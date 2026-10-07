Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 16:04

«В деньгах он не нуждается»: В РФ раскрыли, чем займётся Месси после завершения карьеры

Обозреватель Ловчев: Месси не пойдёт в тренеры и сосредоточится на семье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christian Bertrand

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christian Bertrand

Лионель Месси после финального матча за сборную Аргентины, скорее всего, сделает паузу в футболе и посвятит время семье. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» дал спортивный обозреватель Евгений Ловчев. По его мнению, нападающий не пойдёт в тренеры сразу после завершения карьеры в национальной команде.

«Во-первых, ему надо отдохнуть от футбола», — пояснил собеседник издания. Он также отметил, что аргентинец не нуждается в деньгах и вряд ли станет срочно искать новый заработок.

Ловчев напомнил: за два десятилетия жизнь спортсмена состоит из тренировок и поездок. От такого ритма накапливается усталость, и появляется желание сменить обстановку.

«Когда ты двумя десятилетиями живёшь тренировками и поездками, ты устаёшь от этого и хочется чего-то другого. Поэтому, наверное, семья», — приводит издание его слова.

Отдельно эксперт подчеркнул важность своевременного ухода из спорта. По его оценке, Месси это удалось: последними играми за сборную он подтвердил, что находится в порядке.

Теперь, считает Ловчев, для форварда наступает время других задач. Футбол отходит на второй план, а на первый выходит личная жизнь и близкие.

Месси назвал прощание со сборной самым грустным днём в карьере
Месси назвал прощание со сборной самым грустным днём в карьере

Напомним, ранее Месси попрощался со сборной Аргентины голом и победой над Бенином. Сборная Аргентины обыграла соперников со счётом 3:0 в товарищеском матче, который стал последним для Месси в национальной команде.

Больше новостей о футболе, сборных и главных звёздах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Лионель Месси
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar