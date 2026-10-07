«В деньгах он не нуждается»: В РФ раскрыли, чем займётся Месси после завершения карьеры
Обозреватель Ловчев: Месси не пойдёт в тренеры и сосредоточится на семье
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Лионель Месси после финального матча за сборную Аргентины, скорее всего, сделает паузу в футболе и посвятит время семье. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» дал спортивный обозреватель Евгений Ловчев. По его мнению, нападающий не пойдёт в тренеры сразу после завершения карьеры в национальной команде.
«Во-первых, ему надо отдохнуть от футбола», — пояснил собеседник издания. Он также отметил, что аргентинец не нуждается в деньгах и вряд ли станет срочно искать новый заработок.
Ловчев напомнил: за два десятилетия жизнь спортсмена состоит из тренировок и поездок. От такого ритма накапливается усталость, и появляется желание сменить обстановку.
«Когда ты двумя десятилетиями живёшь тренировками и поездками, ты устаёшь от этого и хочется чего-то другого. Поэтому, наверное, семья», — приводит издание его слова.
Отдельно эксперт подчеркнул важность своевременного ухода из спорта. По его оценке, Месси это удалось: последними играми за сборную он подтвердил, что находится в порядке.
Теперь, считает Ловчев, для форварда наступает время других задач. Футбол отходит на второй план, а на первый выходит личная жизнь и близкие.
Напомним, ранее Месси попрощался со сборной Аргентины голом и победой над Бенином. Сборная Аргентины обыграла соперников со счётом 3:0 в товарищеском матче, который стал последним для Месси в национальной команде.
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