В детском молоке «Агуша» обнаружили более чем двукратное расхождение между фактическим содержанием кальция и данными на упаковке. Продукцию с недостоверной маркировкой выявили в магазине «Лента» в Кургане. По информации Baza, производителю вынесли предостережение.

Лабораторное исследование показало содержание кальция на уровне 222 мг вместо заявленных 100 мг. Таким образом, фактический показатель оказался в 2,22 раза выше указанного на упаковке. При этом, по данным издания, он не превышает допустимых норм.

Несмотря на отсутствие превышения нормативов, Роспотребнадзор счёл маркировку вводящей покупателей в заблуждение. В результате надзорное ведомство объявило производителю предостережение.

Врач-педиатр Анна Левадная рассказала Baza, что чрезмерное поступление кальция в организм ребёнка способно повысить риск образования солей и камней в почках. Особую осторожность, по словам специалиста, следует соблюдать родителям детей с заболеваниями почек.

Дополнительным фактором риска врач назвала избыточный приём витамина D. Он влияет на усвоение кальция, поэтому сочетание повышенного поступления минерала с большими дозами витамина требует внимания.