В детском молоке «Агуша» обнаружили вдвое больше кальция, чем заявлено
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В детском молоке «Агуша» обнаружили более чем двукратное расхождение между фактическим содержанием кальция и данными на упаковке. Продукцию с недостоверной маркировкой выявили в магазине «Лента» в Кургане. По информации Baza, производителю вынесли предостережение.
Лабораторное исследование показало содержание кальция на уровне 222 мг вместо заявленных 100 мг. Таким образом, фактический показатель оказался в 2,22 раза выше указанного на упаковке. При этом, по данным издания, он не превышает допустимых норм.
Несмотря на отсутствие превышения нормативов, Роспотребнадзор счёл маркировку вводящей покупателей в заблуждение. В результате надзорное ведомство объявило производителю предостережение.
Врач-педиатр Анна Левадная рассказала Baza, что чрезмерное поступление кальция в организм ребёнка способно повысить риск образования солей и камней в почках. Особую осторожность, по словам специалиста, следует соблюдать родителям детей с заболеваниями почек.
Дополнительным фактором риска врач назвала избыточный приём витамина D. Он влияет на усвоение кальция, поэтому сочетание повышенного поступления минерала с большими дозами витамина требует внимания.
Ранее Life.ru сообщал, что в России предложили сделать государственные стандарты обязательными для производителей детского питания и молочной продукции. С инициативой выступила председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она также предложила ежегодно выделять 2–3 миллиарда рублей на независимые проверки и сертификацию. По мнению общественницы, единые требования и регулярный контроль помогут снизить риски для здоровья детей и повысить качество продуктов.