Дмитриев день на Руси считали рубежом между осенью и зимой. С этой датой связывали окончание свадебного сезона, поминовение умерших родственников и запреты на некоторые виды домашних работ. Праздник отмечают 8 ноября в память о великомученике Димитрии Солунском.

Согласно церковному преданию, святой жил на рубеже III–IV веков и погиб за исповедание христианства. Со временем день его памяти оброс народными обычаями, которые были связаны прежде всего с сельским укладом жизни. К Дмитриеву дню крестьяне старались закончить осенние работы и подготовиться к холодам. Считалось, что после праздника наступает время зимней погоды. К этому моменту также завершали свадебный сезон: играть свадьбы поздней осенью уже не стремились.

Особое место занимало поминовение усопших. Родственники посещали могилы, устраивали поминальные трапезы и вспоминали умерших близких. Существовали и бытовые запреты. В Дмитриев день не рекомендовалось прясть, ткать и обрабатывать шерсть. По поверьям, нарушение этих ограничений могло навлечь беду на домашний скот. Тяжёлую работу также старались отложить.

Погоду в праздник использовали как подсказку о предстоящей зиме. Снег сулил снежный сезон, мороз — холодную зиму, а оттепель предвещала сырость. В народе говорили: «В Дмитриев день зима лезет на плетень».

Ранее в Курск доставили ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, повторно обретённых этим летом в Московском Кремле. Святыня пробудет в Воскресенском храме Знаменского монастыря до 8 ноября. Встречу провели при участии главы региона, митрополита Курского и Рыльского Германа и православных верующих.