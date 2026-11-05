В Курск доставили ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, повторно обретённых этим летом в Московском Кремле. Святыня пробудет в Воскресенском храме Знаменского монастыря до 8 ноября, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Торжественную встречу провели при участии главы региона, митрополита Курского и Рыльского Германа и православных верующих. Принесение мощей стало возможным после встречи Хинштейна с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который благословил доставить святыню в Курскую область.

«Для героического курского приграничья прибытие мощей Дмитрия Донского играет вдвойне важную роль — на это мы получили благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — подчеркнул губернатор.

По словам Хинштейна, в течение трёх дней каждый желающий сможет прийти в храм и поклониться мощам. Ранее святыню доставляли в Донбасс и к военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.

Мощи князя были повторно обретены в июле 2026 года во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Специалисты разобрали часть конструкций над древними захоронениями и получили доступ к белокаменному саркофагу Дмитрия Донского. Проведённые исследования подтвердили принадлежность останков великому князю.

Митрополит Герман напомнил, что Дмитрий Донской с юных лет нёс ответственность за управление княжеством, а его полководческий талант особенно ярко проявился в Куликовской битве 1380 года. Священнослужитель отметил, что образ князя и сегодня имеет особое значение для верующих и военнослужащих.

Дмитрий Донской был причислен Русской православной церковью к лику святых в 1988 году, в год тысячелетия Крещения Руси. Его почитают как небесного покровителя русского воинства, а победа на Куликовом поле стала одним из важнейших событий отечественной истории.