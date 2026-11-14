В Днепропетровске легковой автомобиль протащил по дороге мужчину в камуфляжной форме. Видео необычного происшествия распространилось в местных пабликах.

В Днепропетровске мужчина в камуфляже повис на машине. Видео © Telegram / DNEPR

На кадрах видно, как человек в военной форме цепляется за ручку автомобиля, пока водитель продолжает движение. Через некоторое время мужчина теряет хватку, падает на дорогу, после чего самостоятельно уходит с проезжей части.

Местные Telegram-каналы предполагают, что мужчина может быть сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК), который пытался остановить водителя в рамках мобилизационных мероприятий.