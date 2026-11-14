В Днепропетровске автомобиль протащил мужчину в камуфляже по дороге
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В Днепропетровске легковой автомобиль протащил по дороге мужчину в камуфляжной форме. Видео необычного происшествия распространилось в местных пабликах.
В Днепропетровске мужчина в камуфляже повис на машине. Видео © Telegram / DNEPR
На кадрах видно, как человек в военной форме цепляется за ручку автомобиля, пока водитель продолжает движение. Через некоторое время мужчина теряет хватку, падает на дорогу, после чего самостоятельно уходит с проезжей части.
Местные Telegram-каналы предполагают, что мужчина может быть сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК), который пытался остановить водителя в рамках мобилизационных мероприятий.
Ранее в Волынской области Украины двое мужчин в военной форме жестоко избили 67-летнюю пенсионерку, когда искали её сына. Женщине рассекли голову и порезали руку, после чего устроили обыск в доме. Инцидент произошёл утром 13 ноября в селе Топильное. По словам пенсионерки, незнакомцы сначала отключили электричество, а затем принялись колотить в дверь. Когда хозяйка открыла, её сбили с ног. Один из мужчин держал молоток, другой — металлический гвоздодёр.