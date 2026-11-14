В Волынской области Украины двое мужчин в военной форме жестоко избили 67-летнюю пенсионерку, когда искали её сына. Женщине рассекли голову и порезали руку, после чего устроили обыск в доме. Об этом сообщает местный телеканал «Аверс» со ссылкой на пострадавшую.

Инцидент произошёл утром 13 ноября в селе Топильное. По словам пенсионерки, незнакомцы сначала отключили электричество, а затем принялись колотить в дверь. Когда хозяйка открыла, её сбили с ног. Один из мужчин держал молоток, другой — металлический гвоздодёр.

Женщина попыталась остановить незваных гостей, но получила удар по голове и порезала руку. Несмотря на это, мужчины продолжили обыскивать комнаты, шкафы и чердак. Пенсионерка успела позвонить родственнику и попросить о помощи. Прибежав к дому, тот заметил двух людей в военной форме, которые поспешили уехать на автомобиле. Пострадавшей пришлось накладывать швы на голову и руку.

В Волынском областном территориальном центре комплектования (ТЦК) обвинения отвергли. По версии военкомата, 13 ноября военные вместе с полицейскими проводили мероприятия по оповещению населения. Один из мужчин якобы попытался скрыться от проверяющих и забежал в частный дом, где сотрудники лишь поговорили с находившейся там женщиной.

В ведомстве настаивают, что никто не проникал в жилище силой, не отключал электричество и не применял насилия. При этом руководство ТЦК назначило служебное расследование.

Ранее Life.ru сообщал, что в Виннице сотрудников ТЦК обвинили в жестоком избиении сына погибшего бойца ВСУ. По словам матери молодого человека, его затолкали в микроавтобус и избили до потери сознания, несмотря на документы об отсрочке от мобилизации. В местном военкомате причастность к нападению отрицали, полиция начала проверку. Кроме того, в конце октября в Черновицкой области задержали пятерых сотрудников ТЦК по подозрению в похищении людей, пытках и взяточничестве. По версии украинского Государственного бюро расследований, одному из пострадавших прострелили ногу и заставили самостоятельно извлекать пулю из раны.