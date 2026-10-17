В Днепропетровске после взрывов повреждён объект критической инфраструктуры
Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld
В Днепропетровске после серии взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом 17 октября сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По словам руководителя региона, повреждение объекта зафиксировано на фоне воздушной тревоги. При этом Ганжа не уточнил, о каком именно сооружении идёт речь и насколько серьёзными оказались последствия.
Ранее Life.ru рассказывал о масштабном пожаре на складах в Днепропетровской области после удара беспилотника. Возгорание произошло 11 октября в городе Самар. По сообщениям украинских СМИ, огонь охватил складские помещения и сельскохозяйственную технику.