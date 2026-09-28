В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В юго-востоной части Украины в городе Днепропетровск прогремел взрыв на фоне работающей воздушной сирены. Информацией делится местное издание «Общественное. Новости».

Власти города пока не комментировали ситуацию и не давали сведений о масштабах разрушений на поражённом объекте. Известно, что воздушная тревога продолжает работать, в том числе в нескольких соседних областях.

На утро сегдняшнего дня на Украине задерживаются 66 пассажирских поездов, причём все составы отстают от расписания минимум на час. Сильнее всего нарушился график поезда, следующего из Харькова в Рахов. Его отставание превысило 8,5 часа. Перебои в работе украинской железной дороги уже фиксировались после ударов по инфраструктуре.