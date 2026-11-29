В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Днепропетровске на юго-востоке Украины вновь произошёл взрыв. Об этом на фоне воздушной тревоги в регионе сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение о воздушной опасности продолжает действовать на территории Днепропетровской области. Сирены также звучат в нескольких других регионах страны.
Ранее Life.ru сообщал о повторном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье. Вечером системы предупредили жителей города о воздушной опасности. Кроме того, сообщения о взрыве поступали из Харькова, где также действовала воздушная тревога.
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