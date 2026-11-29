В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Другие подробности происшествия пока не приводятся. По данным официального ресурса оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 29 ноября, российские военные нанесли удары по объектам, задействованным в снабжении ВСУ. В Одессе под удар попал логистический комплекс «Мирс», который, по данным Минобороны РФ, использовался для хранения и распределения военных грузов. Также были поражены производственные цеха в Кременчуге, транспортная инфраструктура в Запорожье и склад беспилотников в Сумской области.