В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

По данным СМИ, сигналы тревоги также звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Другие подробности произошедшего, включая возможные последствия и причины взрывов, пока не приводятся. Местные власти официальных комментариев по ситуации не публиковали.

Ранее Life.ru писал о комбинированном ударе по Киевской и Одесской областям, где накануне под атакой ВС РФ оказались объекты портовой и складской инфраструктуры. В регионе фиксировались взрывы, а жители нескольких районов сообщали о работе систем противовоздушной обороны.