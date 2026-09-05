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Регион
Опубликовано 4 сентября, 22:48

В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Baleha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Baleha

В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

По данным СМИ, сигналы тревоги также звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Другие подробности произошедшего, включая возможные последствия и причины взрывов, пока не приводятся. Местные власти официальных комментариев по ситуации не публиковали.

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Ранее Life.ru писал о комбинированном ударе по Киевской и Одесской областям, где накануне под атакой ВС РФ оказались объекты портовой и складской инфраструктуры. В регионе фиксировались взрывы, а жители нескольких районов сообщали о работе систем противовоздушной обороны.

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Юния Ларсон
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