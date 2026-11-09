В Днепропетровске на юго-востоке Украины снова произошёл взрыв. В это время в нескольких районах области действовала воздушная тревога. О происшествии сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.

«В Днепропетровске прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Информацию о воздушной тревоге подтверждает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины. Согласно её данным, сигналы предупреждения об опасности звучат в части Днепропетровской области.

Днём ранее Днепропетровск столкнулся с очередным крупным отключением электроэнергии. Это уже второй масштабный блэкаут в городе за последние две недели. Из-за отсутствия электричества полностью прекратил работу городской электротранспорт, включая метро. Перебои с энергоснабжением также затронули коммунальные системы. У жителей возникли проблемы с подачей воды и отоплением.