В Днепропетровске вновь прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.

Ранее сегодня, 17 ноября, телеканал уже сообщал о взрывах в городе. В момент нового сообщения сигнал тревоги действовал в Днепропетровской области, следует из онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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