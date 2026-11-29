Жителей шести улиц посёлка Царичанка в Днепропетровской области Украины предупредили о возможной эвакуации из-за необходимости разминирования территории. Местные власти призвали население подготовиться к выезду, однако не уточнили, что именно произошло и какие объекты могли представлять опасность, пишет «Страна.ua».

Предупреждение касается Автомобильной, Рабочей, Садовой, Яризовской, Спортивной и Служебной улиц. Людям рекомендовали заранее собрать документы, лекарства и вещи первой необходимости, зарядить телефоны и оставаться на связи.

При этом самостоятельно покидать опасную зону власти не советуют. Жителям необходимо дождаться прибытия полиции, спасателей или военнослужащих, которые должны организовать безопасный выезд. Для тех, кому некуда временно переехать или требуется транспорт, предусмотрена отдельная линия помощи.

В комментариях к сообщению местные жители жалуются отсутствие организованной эвакуации для семей с детьми, не имеющих собственных автомобилей.

Украинская журналистка Юлия Кириенко назвала в соцсети произошедшее серьёзным происшествием, вспомнив предыдущие случаи взрывов и детонации боеприпасов в Вишнёвом и Миле. Однако официальной информации о повреждении военного склада в Царичанке пока нет.

Ранее Life.ru писал, что в окрестностях Днепропетровска прогремели взрывы. Сообщения о них поступили 22 ноября от украинского агентства «Укринформ». В тот день в Днепропетровской области также объявляли воздушную тревогу.