В двух крупных городах Украины сообщили о взрывах на фоне масштабной воздушной тревоги. Громкие звуки раздались в Одессе и Виннице, передаёт украинский «24 канал».

По информации издания, предупреждение об опасности распространилось сразу на несколько регионов страны. Сирены звучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях. Таким образом, предупреждения затронули в общей сложности 13 регионов Украины.