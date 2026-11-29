В Одессе и Виннице прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В двух крупных городах Украины сообщили о взрывах на фоне масштабной воздушной тревоги. Громкие звуки раздались в Одессе и Виннице, передаёт украинский «24 канал».
По информации издания, предупреждение об опасности распространилось сразу на несколько регионов страны. Сирены звучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях. Таким образом, предупреждения затронули в общей сложности 13 регионов Украины.
Ранее Life.ru писал, что Киев за один день пережил несколько волн взрывов на фоне воздушной тревоги. Удары и работа ПВО сопровождались перебоями с электричеством и водоснабжением, а городские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. Последняя серия взрывов прогремела уже вечером 28 ноября, после того как украинская столица неоднократно подвергалась воздушным атакам.