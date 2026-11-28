В Одессе вспыхнул пожар на территории одного из крупнейших торговых комплексов города. Огонь охватил складские помещения в районе промтоварного рынка «7-й километр». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Информация о возгорании появилась в местных информационных ресурсах. Обстоятельства происшествия и причины возникновения пожара пока не установлены.

По данным одесского издания «Думская», 28 ноября на территории рынка также сообщали о повреждении инфраструктуры и возгорании складского помещения с игрушками. Информация о масштабах пожара и возможных пострадавших уточняется.