Память о генерале, который принимал командование в один из самых сложных моментов боёв и руководил обороной на Артёмовском направлении, сохранят для будущих поколений. В одном из учебных заведений Донецкой Народной Республики установят парту имени Героя России Антона Груниса. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Денис Пушилин.

Грунис проявил себя как командир сразу на нескольких важных направлениях. В частности, он руководил подразделениями во время отражения попытки прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовском в 2023 году, а позднее участвовал в боях за Часов Яр и Константиновку. Генерал также был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики.

«Парта Героя в одном из наших учебных заведений появится в ближайшее время», — сообщил Пушилин.

Особенно важную роль Грунис сыграл во время событий мая 2023 года. Тогда 4-я отдельная мотострелковая бригада понесла тяжёлые потери: её командир Вячеслав Макаров погиб, а руководство соединением принял Антон Грунис. В течение нескольких суток офицер координировал оборону, сумел остановить наступление противника в районе Клещеевки и сохранить занимаемые позиции.

Мужество и профессионализм командира получили высокую оценку президента России Владимира Путина. Впоследствии под руководством Груниса бригада продолжила выполнять боевые задачи на направлениях Часова Яра и Константиновки.

28 августа 2026 года Антону Грунису присвоили звание Героя России. Однако спустя несколько недель пришло известие о гибели военачальника. В сентябре о его смерти сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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