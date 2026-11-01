В деревне Дугино Смоленской области установили памятник защитникам России. Монумент появился по инициативе преподавателей Первого медико-технологического колледжа — Лицея-интерната «Феникс» и сотрудников реабилитационного центра «Дугино». Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

В Смоленской области установили памятник защитникам России. Видео © Telegram / Вячеслав Володин

По словам политика, место для установки памятника имеет особое историческое значение. Дугино связано сразу с несколькими поколениями защитников страны.

«Защитникам России посвящается этот памятник — символ несгибаемой воли нашего народа, отваги, мужества на протяжении многих веков. Нам важно сохранить память о тех, благодаря кому мы живём», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что во время Отечественной войны 1812 года Дугино стало одним из центров партизанской борьбы против армии Наполеона. Именно здесь родилась Василиса Кожина, прославившаяся участием в сопротивлении французским войскам.

В годы Великой Отечественной войны деревня вновь оказалась в центре боевых действий. На её территории проходили ожесточённые сражения, а сегодня здесь находятся захоронения советских военнослужащих, погибших при защите Родины.

Володин отметил, что воинские традиции продолжают и нынешние жители Дугино, Сычёвского района и всей Смоленской области. Многие из них участвуют в специальной военной операции, проявляя мужество и героизм. По словам председателя Госдумы, новый памятник призван объединить память о защитниках Отечества разных исторических эпох.

Ранее Life.ru рассказывал об открытии мемориала «Журавли» в посёлке Вишневогорск Челябинской области. Инициаторами создания памятника погибшим землякам стали матери и жёны участников СВО. Проект монумента выбирали сами жители посёлка на открытом голосовании.

Кроме того, Life.ru сообщал об открытии памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Словакии. Монумент установили в Долине смерти, где осенью 1944 года проходила Карпатско-Дуклинская операция. В церемонии участвовали представители словацких властей, российские дипломаты и антифашистские организации.