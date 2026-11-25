Более 24 млн россиян установили самозапрет на получение кредитов и займов. Об этом на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности рассказал директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков в ходе Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР.

По его словам, с момента запуска сервиса граждане подали 28 млн заявлений на установление ограничения. Часть россиян впоследствии воспользовалась возможностью его отменить. Представитель регулятора подчеркнул социальную значимость этого механизма.

При этом Банк России выявил почти миллион случаев, когда микрофинансовые организации не проверяли наличие самозапрета перед заключением договоров. Ещё 2,8 тысячи договоров оформили при действующем ограничении. ЦБ намерен принимать надзорные меры в отношении нарушителей.

Услуга самозапрета заработала на «Госуслугах» 1 марта 2025 года, а с сентября того же года стала доступна во всех МФЦ. Россияне могут бесплатно заблокировать выдачу потребительских кредитов и микрозаймов полностью или частично, например запретить только дистанционное оформление. Ограничение не распространяется на ипотеку, автокредиты под залог машины и основные образовательные кредиты.

Ранее Life.ru рассказывал, что главной причиной возможного отказа от самозапрета россияне назвали непредвиденные расходы. Такой вариант допустили 32% участников опроса. При этом 58% респондентов, готовых отменить ограничение, намерены вновь установить его после получения кредита.