В доме Кличко не отключают свет по графику, хотя Киев продолжает жить со сбоями

В жилом доме в центре Киева, где находится квартира мэра украинской столицы Виталия Кличко, не действуют графики отключения электричества. Здание подключено к объекту критической инфраструктуры, поэтому энергетики не могут обесточить его отдельно. Об этом сообщило украинское издание «Следствие. Инфо» со ссылкой на официальный ответ компании «ДТЭК Киевские электросети».

Журналисты выяснили, что речь идёт о доме на улице Богдана Хмельницкого в центре города. По информации энергетиков, он получает электричество по той же схеме, что и один из объектов критической инфраструктуры.

Причём особые условия распространяются не только на дом Кличко. Всего к этой линии подключены 11 жилых зданий, которые считаются сопутствующей нагрузкой важного объекта. Отключить их от электроснабжения по обычному графику технически невозможно без обесточивания самого объекта.

В ДТЭК пояснили, что перечень объектов критической инфраструктуры компания получает от Киевской городской военной администрации. Именно на основании этих данных энергетики формируют схемы электроснабжения и применяют ограничения.

Таким образом, дом, где у Кличко есть квартира, не подпадает под плановые графики отключений, действующие для других жителей столицы.

Ситуация привлекла внимание на фоне серьёзных проблем с энергоснабжением Киева. После повреждения энергетических объектов в октябре жители украинской столицы неоднократно сталкивались с продолжительными перебоями электричества.