В Донецке и Макеевке начали восстанавливать свет после масштабного отключения

Энергетики начали восстанавливать электроснабжение в отдельных районах Донецка и Макеевки после масштабного отключения света. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

По его словам, часть ранее обесточенных районов уже удалось запитать. При этом в Киевском районе Донецка вернуть электричество пока не получается из-за серьёзных повреждений инфраструктуры.

«К сожалению, восстановить свет в Киевском районе столицы пока не представляется возможным: слишком серьезные повреждения. Но ремонтные работы не прекращаются ни на минуту», — написал Чертков.

Он добавил, что аварийные бригады работают непрерывно и пытаются как можно быстрее подать напряжение оставшимся без света жителям.

В течение дня ситуация постепенно улучшалась. По последним опубликованным данным, без электричества оставались 177 375 абонентов Донецка, не были запитаны 1321 трансформаторная подстанция. Ранее число отключённых потребителей превышало 193 тысячи.

Сложная ситуация сохранялась и в Макеевке. По состоянию на 16:00 там оставались обесточенными 564 трансформаторные подстанции. Из-за отсутствия напряжения на насосных станциях власти также предупреждали о возможных перебоях с водоснабжением и связью.

Ранее Life.ru сообщал, что более 177 тысяч абонентов оставались без света в Донецке после ночной атаки. Тогда аварийные службы уже начали постепенно подключать потребителей, в том числе в Петровском и Кировском районах. До этого в течение дня число обесточенных жителей было ещё выше — без электричества оставались более 193 тысяч абонентов.