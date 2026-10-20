В Донецке мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по заведению общепита

Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника на заведение общественного питания в Петровском районе Донецка. Об этом проинформировал глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

«По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на объект общественного питания в Петровском районе пострадал мужчина 1980 г. р.», — написал градоначальник.

По словам Кулемзина, пострадавшему уже оказана квалифицированная медицинская помощь. Характер полученных травм и состояние мужчины он не уточнил.

Ранее Life.ru сообщал, что в больнице скончался мальчик 2022 года рождения, получивший тяжелейшие ранения при атаке украинского беспилотника на пригород Воронежа 28 сентября. Врачи больше трёх недель боролись за жизнь ребёнка, однако спасти его не удалось.