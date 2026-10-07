В Донецке ввели веерные отключения света после атаки ВСУ

В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии на период восстановления повреждённых после обстрелов объектов энергетики. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в своём Telegram-канале.

По его словам, повреждения энергетической инфраструктуры оказались серьёзными. На устранение последствий атак потребуется от одной до двух недель.

На этот период для жителей Киевского района будет действовать график веерных отключений. Ограничения необходимы для проведения восстановительных работ и стабилизации энергоснабжения.

Ранее в подмосковном Домодедове возникли перебои с электроснабжением после повреждения воздушной линии электропередачи обломками украинских беспилотников. Однако электричество уже вернули в большинство садовых товариществ вблизи деревень Ляхово, Дебречено, Бехтеево и села Красный Путь.