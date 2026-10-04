В ЛНР восстанавливают подачу света в дома после нештатной ситуации
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В Луганской Народной Республике организовали аварийно-восстановительные работы после нештатной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона. Специалисты работают над скорейшим возвращением электроснабжения потребителям. Власти попросили жителей с пониманием отнестись к перебоям.
«Ход восстановительных работ находится на контроле Правительства ЛНР», — говорится в сообщении.
Ранее, 2 октября, правительство республики сообщало о массовых отключениях электричества. Тогда власти созвали экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, а энергетики начали поэтапно подключать потребителей.
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