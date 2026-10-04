В ЛНР восстанавливают подачу света в дома после нештатной ситуации

В Луганской Народной Республике организовали аварийно-восстановительные работы после нештатной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона. Специалисты работают над скорейшим возвращением электроснабжения потребителям. Власти попросили жителей с пониманием отнестись к перебоям.